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قمة الحكومات تناقش سيناريوهات الحياة على المريخ
الإثنين 12 فبراير 2018 10:07 م
ناسا تنشر صورة نادرة لسطح المريخ
أخر الأخبار
ناسا تنشر صورة نادرة لسطح المريخ
سمر السيد
استضافت فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات جلسات حوارية ضمن محور "رحلة التطور الإنساني". وفي جلسة بعنوان "ما أهمية المريخ لتطور البشرية" تحدث بيارك إنجلز، المؤسس والشريك الإبداعي لمجموعة BIG الهندسية.
واستعرض إنجلز، الذي تعمل شركته حالياً مع مؤسسة دبي للمستقبل على تنفيذ مشروع المريخ 2117، المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية في تطوير وسائل النقل على مر العصور والوصول إلى سطح القمر والسعي الذي تبذله الدول اليوم لإرسال أول إنسان إلى كوكب المريخ وإنشاء مستوطنات بشرية على الكوكب الأحمر.
وقدم إنجلز شرحاً مفصلاً للأسباب التي تجعلنا نختار كوكب المريخ كأول محطة لبناء المستوطنات البشرية خارج الأرض، وذلك لكونه يوفر الظروف المناسبة لهبوط المركبات الفضائية والمناخ المعتدل %
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