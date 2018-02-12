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اقتصاد وأسواق
المنير: 3 تشريعات ضريبية تصدر العام الجارى
الإثنين 12 فبراير 2018 09:47 م
وزير المالية
أخر الأخبار
وزير المالية
مها أبوودن
قال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن وزارته تعمل حاليا على الانتهاء من ٣ تشريعات هامة هي : الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، والمشروعات الصغيرة .
وأكد المنير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية، إن وزارته تستهدف، من وراء تمرير هذه التشريعات، إلى استكمال منظومة الإصلاحات الضريبية، من خلال قانون يفصل كافة الاجراءات الضريبية فى قانون موحد ، مما يمهد لاتمام عملية الدمج الكامل بين ضريبتى الدخل والمبيعات .
وأشار المنير إلى أن قانون الجمارك الجديد ، يستهدف تيسير حركة التجارة، مع منع التهريب ، كما يستهدف قانون المشروعات الصغيرة إلى تبسيط الاجراءات المتعلقة بالمنشات الصغيرة، مع دعم توجه الحكومة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى .
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