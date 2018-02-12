القناة للملاحة تستثمر 13.5 مليون جنيه العام المالي المقبل

القناة للتوكيلات الملاحية



مصطفى طلعت



اعتمد مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019 بصافي ربح قدره 155 مليون جنيه، وإستثمارات بقيمة 13.5 مليون جنيه.



وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الإثنين أنها تستهدف أرباحاً 155 مليون جنيه، مقابل أرباح محققة بقيمة 155.2 مليون جنيه العام العام المالي 2016-2017.



ويبلغ رأس المال الحالي للقناة للتوكيلات 200 مليون جنيه موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة إسمية جنيه واحد، ويتداول حالياً بالبورصة بالقرب من 12 جنيهاً.

