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اقتصاد وأسواق
المالية: تعديل تشريعى بتبسيط الإقرارات الضريبية الأسبوع المقبل
الإثنين 12 فبراير 2018 09:31 م
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مها أبوودن
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بتعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل، الأسبوع المقبل لمجلس النواب .
وقال المنير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية اليوم، إن التعديل يستهدف تبسيط الاقرار الضريبة وتجزئته إلى جزئين يستحق الجزء الأول منه فى أبريل من كل عام والثانى بعدها بشهرين .
وأشار المنير إلى أن التعديل التشريعى أيضا سيشمل تعديل أولويات سداد الضرائب ، لتصبح الاولوية لسداد أصل الدين بدلا من سداد الغرامات المتراكمة وتأجيل سداد الدين لتتراكم عليه غرامات تأخير اخرى .
وأكد المنير أن قانون ضريبة الدخل حصل عليه حتى الأن نحو ١٩ تعديلا تشريعيا وأصبح مستحقا للتغيير لكن زخم قوانين الضرائب يجعلنا نجعل تغيير القانون دون أولوياتنا فى الوقت الراهن
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