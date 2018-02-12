تعديل تشريعى بتبسيط الإقرارات الضريبية الأسبوع المقبل

وزير المالية

مها أبوودن



كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بتعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل، الأسبوع المقبل لمجلس النواب .



وقال المنير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية اليوم، إن التعديل يستهدف تبسيط الاقرار الضريبة وتجزئته إلى جزئين يستحق الجزء الأول منه فى أبريل من كل عام والثانى بعدها بشهرين .



وأشار المنير إلى أن التعديل التشريعى أيضا سيشمل تعديل أولويات سداد الضرائب ، لتصبح الاولوية لسداد أصل الدين بدلا من سداد الغرامات المتراكمة وتأجيل سداد الدين لتتراكم عليه غرامات تأخير اخرى .



وأكد المنير أن قانون ضريبة الدخل حصل عليه حتى الأن نحو ١٩ تعديلا تشريعيا وأصبح مستحقا للتغيير لكن زخم قوانين الضرائب يجعلنا نجعل تغيير القانون دون أولوياتنا فى الوقت الراهن