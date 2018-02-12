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القمة العالمية للحكومات تبحث عن مستقبل لجودة الحياة
الإثنين 12 فبراير 2018 09:20 م
القمة العالمية للحكومات
أخر الأخبار
القمة العالمية للحكومات
خبراء يدعون لاستبدال كلمة "حمية غذائية" بكلمة "نمط حياة"
سمر السيد
خصصت فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات جلسات تمحورت حول مستقبل جودة الحياة
واستضافت جلسة بعنوان: "الميكروبات الحيوية: طب المستقبل" تحدثت فيها الدكتورة روبين تشوتكان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي التكامليّة، ومؤسس ورئيس مركز الجهاز الهضمي للصحة المتكاملة.
وقالت تشوتكان إن العالم يشهد في كل ثانية ولادة نحو 4 ملايين طفل ومع هذا النمو المُتسارع لتعداد السكان لا بد من أن تسرع الحكومات إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية لكي تمنح لمجتمعاتها وشعوبها ما يستحقونه من حياة كريمة.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا فتحت المجال لثورة في عالم الطب، وقالت نحن في عصر الـ"ميكروبيوم" أصبحنا نعلم لماذا لا يسمن بعض الأشخاص على الرغم من أنهم يأكلون كثيراً. المسألة لا تتعلق بالسعرات الحرارية في الطعام، بل بالميكروبات التي تدخل الجسم، فالميكروبات الحيوية أو "الباكتيريا النافعة" قادرة على إحداث تغيير جذري على الصحة العامة.
وفي جلسة بعنوان "طعامك يصنع حياتك" " قال آدم ميلوناس رئيس شركة CHEW أن هناك 1.9 مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة، والرقم مرشح ليشمل 50% من سكان العالم قريبا، وأفاد بأن حياة البشر مهددة بسبب أمراضٍ ناجمة عن النظام الغذائي غير الصحيّ، داعياً إلى استبدال كلمة نظام غذائي بكلمة نمط حياة".
وأشار آدم ميلوناس إلى أن مسؤولية الحكومات توفير جودة الحياة لمواطنيها وبالتالي يتعين عليها تشديد الرقابة على الغذاء وحتى الدواء.
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