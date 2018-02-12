رئيس بريتش بتروليوم: الحكومة المصرية لم تعد مدينة لنا بأي أموال

بريتش بتروليم

رويترز



قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة بربيتش بيروليم، إن الشركة لم تعد لديها متأخرات مستحقة على الحكومة المصرية.



وأضاف دادلي خلال مناسبة للقطاع في مصر اليوم: "الحكومة غير مدينة لنا بأي أموال"، مضيفا أن الشركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار دولار في مصر هذا العام لتعود الدولة وجهة رئيسية لاستثماراتها.



كانت القاهرة تعهدت بالانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بنهاية يونيو 2019، وعدم مراكمة المزيد، وذلك في إطار مساع لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة الذي يلقى اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبيرة للغاز.



وكانت البلاد مدينة لشركات النفط الأجنبية بمبلغ 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.



وقال دادلي إنه لا يتوقع صدمة في المعروض النفطي قبل نهاية العقد الحالي أو بعده، وأن بي.بي تخطط على أساس أسعار للخام في نطاق 50 إلى 65 دولارا للبرميل حتى نهاية العقد الحالي.



وأضاف قائلا "نخطط للعام الحالي على أساس 55 دولارا للبرميل... رغم أننا أعلى من ذلك بقليل وربما نظل أعلى منه بقليل طوال العام".