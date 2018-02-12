ميناء الإسكندرية يستقبل 600 سيارة ملاكي

تراجع عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية

معتز محمود



صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد اليوم الاثنين 12 فبراير 2018 نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "هيستيريا جياد" المحملة بــ32 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، والسفينة "بحري جاسمين" المحملة بـ31 ألف طن جازولين قادمة من السعودية، وأضاف أنه يجرى تفريغ السفينة "فولجوترانس" محملة بـ6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، كما يجري تفريغ العبارة "جراند ميدينيتيرنيو" المحملة بـ600 سيارة ملاكي قادمة من قبرص.



وأشار إلى أنه يجري تفريغ السفينة "دي اند كي" المحملة بــ29 ألف طن سولار قادمة من مالطا، والسفينة "تورم جيدا" المحملة بــ30 ألف طن سولار قادمة من السعودية، والسفينتين "سوفيا ار"، و"يوانن سي" المحتلتين بـ 89 ألف طن فحم قادمتين من أمريكا، والسفينة "ال بي سي ايرث" المحملة بـ 66 ألف فول صويا قادمة من أمريكا، والسفينة "ليمنتيدور" المحملة بــ56 ألف طن ذرة قادمة من أوكرانيا.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 128 سفينة وغادرت الميناء 9 سفن، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 31 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وسبعة وأربعون طنا منهم 409 ألف طن قمح.



ومن ناحية أخرى، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.