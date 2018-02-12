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طاقة
دراسة إسرائيلية: مصر والسعودية تسعيان لبناء محطات نووية بدعم روسي
الإثنين 12 فبراير 2018 06:51 م
محطات نووية لتوليد الكهرباء
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محطات نووية لتوليد الكهرباء
عادل عبدالجواد
أشارت دراسة جديدة نشرها موقع "هامكور" الإسرائيلي أعدها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمعهد "هرتسيليا" في تل أبيب متعدد المجالات إلى سعي دول عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء محطات طاقة نووية بدعم روسي، ردًا على البرنامج النووي الإيراني.
وأشار معد الدراسة، الدكتور شاؤول شاي، إلى أن السعي وراء الطاقة النووية يأتي كرد على برنامج النووي الإيراني، وليس فقط من باب تطوير قدرات نووية لأهداف اقتصادية.
وبحسب الدراسة، هذه المساعي تحظى بدعم روسي متمثل بتزويد الدول بالمعلومات والتكنولوجيا اللازمة نظير تعزيز قوتها في المنطقة.
وقال الباحث الإسرائيلي إن المعلومات التي جمعها تدعم الادعاء الإسرائيلي بأن البرنامج النووي يدفع المنطقة إلى سباق نووي، لا سيما لدى الدول المنافسة لإيران في المنطقة، وهي السعودية ومصر وتركيا والأردن.
وفي حين تستعد الإمارات لتشدين محطة نووية الأولى في العالم العربي، ستكون السعودية الثانية في الخليج لتملك طاقة نووية.
وأشار الباحث الإسرائيلي إلى أن السعودية تقيم علاقات استراتيجية قوية مع باكستان التي تملك سلاحًا نوويًا.
وكانت السعودية دعمت باكستان اقتصاديًا في حين كانت تقبع تحت قيود اقتصادية مقابل مساهمة باكستان في البرنامج النووي.
وتسعى مصر كذلك إلى تطوير الطاقة النووية لديها، وقد جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين، في الضبعة مؤخرا.
وذكرت الدراسة أن روسيا لا تخفي نواياها بشأن دعم مشاريع الطاقة النووية في المنطقة، إذ أقامت عام 2014 مكتبا لوكالتها النووية في دبي بهدف الإشراف على المنشآت النووية التي تساعد الوكالة على إقامتها.
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