السعودية تحصر مستحقات القطاع الخاص وتأمر بسرعة سدادها

الملك سلمان

رويترز



قالت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن مرسوم ملكي اليوم إن المملكة أمرت بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.



ويوجه الأمر الملكي بالتعجيل بسداد المدفوعات المستحقة.



ونقلت الوكالة عن المرسوم الملكي قوله: "تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها".