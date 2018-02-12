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القومى للمرأة: 14% من نساء مصر تعول أسرًا
الإثنين 12 فبراير 2018 05:41 م
المجلس القومى لحقوق الإنسان
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المجلس القومى لحقوق الإنسان
أحمد الدسوقى
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن 14% من نساء مصر تعول أسرًا بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأولوية فى التمويل سواء من البنوك أو الجمعيات أو الشركات تكون لهذه السيدات.
وأكدت أن هذه السيدات تعول نحو 3 ملايين أسرة، ولديهم مسئولية كاملة تجاه أسرهم والتمويل الذى يحصلون عليه، مؤكدة أنه لا يوجد أى نسب تعثر لهذه السيدات على الإطلاق.
جاء ذلك فى تصريحات لها على هامش توقيع عقد بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الزراعى المصرى بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل السيدات المصرية.
ولفتت مايا مرسى إلى أن عام 2017 كان عام المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 تمكن المجلس القومى للمرأة من الوقوف بجانب عدد كبير للغاية من سيدات مصر.
يشار إلى انه تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000، بهدف الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر، وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية.
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