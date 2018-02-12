شركة أودى الألمانية

شريف عيسى



قفزت مبيعات أودى العالمية خلال يناير من العام الحالى بنسبة 20.3%، لتتمكن من بيع 149.1 ألف سيارة، مقابل 124 ألفاً خلال الشهر نفسه من العام الماضى.



كانت أودى قد اختتمت أعمالها خلال 2017 على نمو طفيف بنسبة 0.6%، بإجمالى 1.9 مليون سيارة، بسبب تراجع الطلب عليها، على خلفية تأثرها بأزمة التلاعب فى سوفت وير قياس الانبعاثات التى مُنيت بها العلامات التجارية ومجموعة فولكس فاجن بنهاية 2015.



وأرجع أحمد يونس، مدير عام أودى بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن واودى، إلى الطفرة التى حققتها العلامة الألمانية فى السوق الصينية بنسبة تصل إلى 73 %، بعد أن تمكنت خلال يناير من تسليم 60.9 ألف سيارة، إلى جانب نمو مبيعات الولايات المتحدة بـ 9.9%، بإجمالى 14.5 ألف سيارة.



وأشار يونس إلى تزايد الطلب على طرازات A4، وA5 واللذين دفعا معدلات نمو العلامة التجارية إلى هذا المستوى، بعد ان باتت الحصة السوقية لكليهما بـ 71%.



وأوضح يونس أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تخطط خلال الفترة الراهنة لطرح عدد من الطرازات الجديدة فى اشارة إلى A7، وA8، وQ8 الجديدة كلياً خلال العام الجارى، فى ظل المنافسة القوية التى يشهدها سوق السيارات الفاخرة.



وكشف يونس عن تمكن أودى – مصر من بيع ما يقرب من 600 وحدة خلال العام الماضى، بسبب الركود الذى اصاب سوق السيارات بعد قرار البنك المركزى بنحرير اسعار الصرف، وتداعياتها بإرتفاع الأسعار.



ومن المتوقع أن تشهد مبيعات أودى العالمية نموا ًكبيراً طوال العام الجارى بالتزامن مع طرح A7 الجديدة، إضافة إلى ترقب إصدار الجيل الجديد من A6، وسيارة الدفع الرباعى Q8