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سيـــاســة
جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن مشروع الخمايل 8 ساعات للإصلاحات
الإثنين 12 فبراير 2018 04:57 م
محطة المياه
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محطة المياه
المال - خاص
صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن مشروع الخمايل بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجر الغد، نظرًا لعمل بعض الإصلاحات بمرفق المياه.
وأوضح المهندس عصام بدوي أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).
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