جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن مشروع الخمايل 8 ساعات للإصلاحات

محطة المياه

المال - خاص



صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن مشروع الخمايل بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 4 فجر الغد، نظرًا لعمل بعض الإصلاحات بمرفق المياه.



وأوضح المهندس عصام بدوي أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).​

