مهاجر إلى السماء بسينما الهناجر

مركز الهناجر

سلوى عثمان



تعرض قاعة السينما بالهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء الثلاثاء 13 فبراير، الفيلم التسجيلي "مهاجر إلى السماء".



تدور أحداث الفيلم حول شخصية "ماريو البولندي" الذي ترك العالم واختار حي الزبالين بمنشأة ناصر ليعيش فيه ويعيد اكتشاف نفسه من جديد، ليقدم إبداعًا من أعمال نحتية في صخور جبل المقطم جعلت من هذا المكان مزاراً سياحياً يأتيه الزائرون من جميع انحاء العالم.



"مهاجر إلى السماء" من تأليف مي أبو سنة، وإخراج هاني سمير عبد الحميد.



كما تعرض القاعة في السادسة مساءً الأربعاء 14 فبراير الفيلم الهندي "chak de india" بطولة النجم شاروخان، تانيا ابرول، تأليف جايديب ساني، إخراج شاميت أمين، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الهندية والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند في القاهرة.



وتدور أحداث الفيلم حول كبير خان قائد فريق الهوكي الذي يتسبب في خسارة كبيرة لفريقه، ما يؤدي به إلى إقصائه من اللعب، ويتم إجباره هو ووالدته من قبل جيرانه الغاضبين على الرحيل من منزلهم، وبعد هذه الواقعة بسبع سنوات يعود كبير خان مرة أخرى كمدرب للسيدات ليكون هدفه هو الفوز.



الفيلم إنتاج عام 2007 وفاز بسبع وعشرون جائزة من مهرجانات دولية ومحلية ، كما رشح لي 18 جائزة أخري .