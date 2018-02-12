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طاقة
بى بى تبدأ الإنتاج من حقل أتول للغاز قبل الموعد المقرر بـ7 شهور
الإثنين 12 فبراير 2018 03:19 م
حقل غاز
أخر الأخبار
حقل غاز
نسمة بيومي وعمر سالم
أكدت شركة بى بى البريطانية لاستكشاف وإنتاج الغاز، اليوم، عن بدء إنتاج الغاز التجريبى من المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول الواقع في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل وذلك قبل الموعد المقرر له بسبعة أشهر وبتكلفة تقل بنسبة 33% عن التكلفة التقديرية المبدئية.
ويبلغ الإنتاج الحالى للمشروع 350 مليون قدم مكعب من الغاز وعشرة آلاف برميل من المتكثفات في اليوم. ويوجه إنتاج الحقل من الغاز إلى شبكة الغاز القومية المصرية.
ويعتبر مشروع أتول أول مشروع جديد لشركة بى بى يبدأ الإنتاج في عام 2018 استكمالاً إلى المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتنتج المشروعات الـ13 التي بدأت الإنتاج خلال عامي 2016 و 2017 أكثر من نصف مليون برميل بترول مكافئ في اليوم ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الإنتاج من مشروعات بى بى الجديدة 900 ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول عام 2021.
وقال بوب دادلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة بى بى، إن الشركة تركز على تحقيق النمو بصورة منضبطة بينما تختار بعناية وتنفذ بكفاءة مشروعات عالية الجودة.
وأضاف قائلاً: "إن علاقات الشراكة طويلة المدى في مصر أتاحت لنا التنمية السريعة لحقل أتول وتحقيق أول إنتاج للغاز منه بعد 33 شهرا فقط من اكتشافه، وهذا دليل آخر على التزامنا بالشراكة في تنمية الغاز والبترول فى مصر وتلبية الاحتياج المتزايد ليتناسب مع النمو السكانى".
وكانت بى بى قد أعلنت عن اكتشاف حقل أتول في مارس 2015 ويقدر الاحتياطى الموجود في الخزان الرئيسى في الحقل بـ1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز و31 مليون برميل من المتكثفات وماتزال قطاعات أخرى في الحقل تحت التقييم.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول هو مشروع للإنتاج المبكر بلغت استثماراته قرابة المليار دولار وقد تضمن المشروع إعادة إكمال البئر الإستكشافى الأصلى لتكون بئرا إنتاجية وحفر بئرين إنتاجيتين إضافيتين وهو ما تم تنفيذه في الفترة من أغسطس 2015 حتى فبراير 2017. ويتم ضخ الإنتاج لمحطة معالجة الغاز البرية في الميناء الغربى. وقد تم تركيب البنية التحتية الضرورية تحت سطح الماء وتطوير التسهيلات البرية قبل الموعد المقرر.
وقال هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى في شمال إفريقيا: "إن حقل أتول هو أول مشروع كبير لنا في مصر يتم تنفيذه في عام 2018 بعد حقلى توروس وليبرا اللذين يمثلان أول مرحلة من مشروع غرب دلتا النيل ثم تبع هذا حقل ظهر في العام الماضى. إننا فخورون للغاية بالتنفيذ الكفؤ لمشروع أتول من خلال شركتنا المشتركة، الشركة الفرعونية للبترول. لا شك أن تنفيذ هذا المشروع بهذه السرعة غير المسبوقة بعد أقل من عامين من الموافقة عليه وبمعدلات سلامة وكفاءة عالية هو إنجاز عظيم".
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