مجلس إدارة البنك الزراعي يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد

البنك الزراعي المصري

سيد بدر:



يعقد البنك الزراعي المصري أول اجتماع بتشكيله الجديد اليوم الإثنين، بعد ضم مسئولين جدد في تغييرات البنوك الحكومية خلال سبتمبر الماضي.



ويترأس السيد القصير، مجلس إدارة البنك، وعين البنك المركزي، الدكتور تامر جمعة، وسامي عبد الصادق نائبين في التشكيل الجديد.



ويضم مجلس الإدارة إبراهيم عبد المعطي ومنتصر الأبجيجي، رئيسي مجلس إدارة وجه بحري وقبلي بالبنك، كما يضم عزيز الجبالي وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي، وكذلك محمد صبح المتولي، نائب رئيس مجلس الدولة .



كما يضم على حسن هارون، وكيل وزارة التنمية المحلية لشئون مكتب الوزير، وجمال قطب، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التعاون الدولي، وعاطف عويضة، رئيس قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، وشريف كامل على الليثي، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



وتمثل فاتن مصطفى، وزارة المالية، في مجلس إدارة البنك الزراعي، وممدوح حماده، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الزراعي التعاوني المركزي، عبدالمنعم البنا، من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون، ومحمد عبدالتواب حسن، من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون، وصلاح عبدالمؤمن، من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون، بجانب ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .



وعدل البنك المركزي القانون الجديد للبنك الزراعي، ليصبح خاضعًا لرقابته، بجانب تبعيته لوزارة الزراعة . ويسعى المجلس الجديد لإعادة بناء البنك والسيطرة على المشكلات المالية التي يعاني منها.



