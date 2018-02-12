النعيم تحدد القيمة العادلة لسهم سيدي كرير عند 30 جنيها

النعيم القابضة

مصطفى طلعت:



حدد بنك الاستثمار "النعيم" القيمة العادلة لسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عند 30 جنيهاً مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حاليا بالبورصة بالقرب من 27 جنيها.



وأكد "النعيم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" أن الشركة حققت نتائج إيجابية بدعم أساسي من زيادة إجمالي الإيرادات على أثر ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية (إذ تمكنت من التغلب على آثار حادث حريق أدى إلى إيقاف مؤقت لمصنعها خلال الربع الثالث من 2017)، بالتوازي مع إرتفاع أسعار بيع منتجات الشركة ومنها البولي إيثلين الذي صعد 7٪ على أساس ربع سنوي و10٪ بشكل سنوي.



وتوقع البنك أن يشهد عام 2018 تحسن في إنتاج الإيثلين داخلياً لدى الشركة ليعود إلى معدلاته المعتادة عند 285 ألف طن سنوياً مع بدء تشغيل وحدة الأمين الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعة تحسن هوامش الربحية على إثر تلك المتغيرات إذ تتجه الشركة إلى التوقف عن الحصول على احتياجاتها من الإيثلين من شركة إيثيدكو الصديقة (المملوكة لها بنسبة 20٪).



أضاف النعيم: "نتوقع إنخفاض نسبة توزيعات الأرباح عن العام الحالي نظراً لالتزامات النفقات الرأسمالية الجديدة التي قد تنشأ من مشروع البولي بروبلين الجديد، مع العلم أن الشركة قد وزعت أرباح بقيمة 1.6 جنيه للسهم خلال عام 2016، كما حافظت على نسبة توزيعات تتجاوز 80٪ على مدار سنوات".



تابع: "فيما يتعلق بتأثيرات نتائج أعمال شركة إيثيدكو على سيدي كرير، ننتظر أن تشهد القوائم المجمعة أرباحاً إضافيا من الشركة الشقيقة، ويعد ذلك مسألة وقت فحسب، عند استكمال عملية مراجعة الحسابات الخاصة بالشركة الشقيقة".



يشار إلى ان إيرادات "سيدي كرير" قد ارتفعت خلال 2017 إلى 5.018 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه في 2016.