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طاقة
أوبك: مصر مركز محوري للطاقة وتمتلك إمكانيات هائلة
الإثنين 12 فبراير 2018 02:56 م
أوبك
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أوبك
نسمة بيومي وعمر سالم
قال محمد باركيندو، سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إن مصر تعد مركزاً محورياً للطاقة، مشيداً بالإنجازات التي حققها قطاع البترول المصري مؤخراً، والتي تؤهلها لتصبح في مصاف الدول الرائدة في صناعة البترول والغاز.
وقدم باركيندو، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر إيجبس 2018، التحية والشكر للرئيس السيسي علي دفع عجلة التنمية وازدهار مصر، موضحا أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، كان له دور مهم، في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة للبترول داخل وخارج أوبك وساهم إيجابياً في التوصل إلى الاتفاق التاريخي للمنظمة، وهذا يعلي من شأن مصر.
وأشار إلى دور مصر التاريخي لإنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عندما استضافت اجتماع مجلس البترول العالمي في أبريل 1959 واجتماع الدول المؤسسة للمنظمة في القاهرة للاتفاق علي إنشاء أوبك، كما لفت إلي دور مصر السباق في التعاون وتبادل الحوار بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها.
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