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رياضة
المقاصة يحاول إقناع سليمان بالعدول عن الاستقالة
الإثنين 12 فبراير 2018 02:49 م
عماد سليمان
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عماد سليمان
على المصرى:
يحاول مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، أقناع عماد سليمان المدير الفنى للفريق الفيومى، بالعدول عن الاستقالة التى سلمها لعمرو مصطفى رئيس بعثة المقاصة فى السنغال، عقب الهزيمة من جينيرتشن فوت السنغالي، بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والخسارة بهدفين نظيفين.
ورغم ذلك يبحث مجلس إدارة الفريق الفيومى، عن مدير فنى جديد، لخلافة سليمان فى القيادة الفنية للمقاصة، خوفا من تمسك المدير الفنى بالاستقالة، ونظرا لضيق الوقت، قبل مواجهة طنطا، يوم الجمعة المقبل، فى الأسبوع الـ 24 للدورى، ولتعويض خسارة مباراة الذهاب فى المشاركة الأولى الإفريقية للفريق، فى لقاء العودة الذى سيقام يوم 21 فبراير الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.
ويستأنف المقاصة تدريباته غدا الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة طنطا، بعدما قرر الجهاز الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريب اليوم الإثنين، بسبب حالة الإرهاق، عقب رحلة العودة من السنغال.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قادمه من السنغال، بعد رحلة طيران شاقة، استغرقت أكثر من 17 ساعة، حيث غادرت العاصمة السنغالية داكار الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتخلل رحلة العودة ترانزيت مرتين لمدة 5 ساعات في باماكو بمالى، وفي أديس بابا بإثيوبيا.
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