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سيـــاســة
مذكرة برلمانية تطالب وزير التموين بإلغاء قرار الاستعاضات
الإثنين 12 فبراير 2018 02:48 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
تقدم اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ونائب دائرة زفتى بالغربية، بمذكرة إلى وزير التموين نيابة عن بقالي تموين زفتى، بشأن تقليص الاستعاضات من 8 إلى 4، حيث تم دفع 25% لصالح هيئة السلع التموينية طبقا لما كان متفق عليه، ثم فوجئ البقالون بتقليصهم إلى استعاضة واحدة فقط.
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار المفاجئ وغير المدروس سيتسبب في أزمة حقيقية وضرر كبير ليس على بقالي السلع فقط، بل سيضر المستهلك أيضا، ويؤدي إلى تناقص حاد في السلع التموينية.
وطالبت المذكرة التي تقدم بها الجوهري بالرجوع إلى الوضع الأول، وهو 8 استعاضات و4 استعاضات لجميع التجار كما كان متفقا عليه، وبناء على ذلك تم دفع 25% لصالح هيئة السلع التموينية.
وتعني الاستعاضة عدد مرات دفع البقال التمويني لقيمة السلع التموينية التي حصل عليها، وكانت تطبق بـ4 استعاضات في الشهر، قبل أن تعدلها الوزارة إلى 8 استعاضات.
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