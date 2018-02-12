توقعات بدخول إيسترن كومباني وخروج هيرميس من مورجان ستانلي

الشرقية ايسترن كومباني

منى عبدالباري:



توقعت شركات أبحاث وبنوك استثمار أن تشهد المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، إدراج شركة إيسترن كومباني، وحذف المجموعة المالية هيرميس من المؤشر.



وقال بنك استثمار فاروس في ورقة بحثية اليوم، إن هناك إمكانية لحذف "هيرميس" من المؤشر، بينما قد يتم إدراج سهم إيسترن كومباني.



وأوصى باقتناص فرص شراء سهم هيرميس عند مستويات 19 و20 جنيها، فيما يتداول السهم حاليا حول مستويات 21.80 جنيه.



وتوافقت ترجيحات مركز أبحاث مباشر تداول مع "فاروس"، بأن يحل سهم إيسترن كومباني، محل سهم "هيرميس"، لافتا إلى أن قيمة التداول على سهم الأولى ارتفعت بنحو 35.4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



وقال مباشر إنه في حالة إتمام صفقة الاستحواذ المتوقعة من شركة فيون القابضة على 42.31% على شركة جلوبال تيليكوم، هناك عدد من الأسهم قد يتم إدراج أحدها في المراجعة نصف السنوية لمورجان ستانلي منتصف مايو 2018، كبديل من بينها أبو قير للأسمدة، والسويدي إليكتريك، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.



وتابع، إنه عقب اتخاذ قرار بشأن السماح للمستثمرين الأجانب للتداول على سهم أبو قير ليس هناك ما يمنع عدم إدراج السهم بمؤشر مورجان ستانلي.



ويعتمد مورجان ستانلي على عدة معايير يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنويا في مايو ونوفمبر.



وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، لذا يتسم الوزن النسبي لمصر على مؤشر مورجان ستانلي بالتواضع في ضوء افتقادها للشركات ذات السيولة المرتفعة.



وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قال في مؤتمر بالقاهرة مطلع الأسبوع الحالي، إن وزن السوق المصرية بمؤشر مورجان ستانلي نحو 0.1% فقط، لافتا إلى أن محددات الدخول للمؤشر التي تتضمن ارتفاع نسب السيولة، والتداولات، سمحت لعدد قليل فقط من الشركات بالسوق المصرية للإدراج بالمؤشر، لذا هناك حاجة لمزيد من الشركات تتوافر فيها الاشتراطات لترقية مركز مصر.



وكانت المراجعة الأخيرة للمؤشر في مايو الماضي، أسفرت عن انضمام هيرميس إلى المؤشر وخروج طلعت مصطفى القابضة.



ويضم المؤشر حاليا 3 شركات مصرية فقط هي البنك التجاري الدولي، وجلوبال تليكوم، والمجموعة المالية هيرميس آخر المنضمين للمؤشر.