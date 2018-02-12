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بنـــوك
تنمية المشروعات يوقع عقدا مع الزراعى بقيمة 40 مليون جنيه
الإثنين 12 فبراير 2018 02:39 م
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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تمويل المشروعات متناهية الصغر
أحمد الدسوقى:
وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اليوم الإثنين، عقدا بقيمة ٤٠ مليون جنيه مع البنك الزراعى المصرى لدعم المشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات بجميع المحافظات.
يهدف برنامج البنك الزراعى إلى التوسع فى تمويل مشروعات المرأة بالمناطق الريفية بالدلتا والصعيد عبر توفير قروض ميسرة بكافة فروع البنك ويبدأ التمويل من ألف إلى ٢٥ ألف جنيه.
وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز على هامش التوقيع إن ٦٠% من العقد سيتم توجيهه للمستفيدات تحت خط الفقر، متوقعة أن يمول العقد ٤ آلاف مشروع خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعى، على التعاون الاستراتيجى والحيوى بين مصرفه وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
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