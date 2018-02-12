أحمد الدسوقى:



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن تمويلات المرأة استحوذت على أكثر من 51% من قروض الجهاز التى تم ضخها خلال العام الماضى، والتى بلغت 5.3 مليار جنيه.





وأشارت خلال توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع البنك الزراعى المصرى، إلى أن المرأة تعد الأكثر التزاماً فى عملية سداد القروض ونسب التعثر تكاد تكون معدومة.