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بنـــوك
البنك الزراعي: حصلنا على 2.8 مليار جنيه من جهاز المشروعات
الإثنين 12 فبراير 2018 02:17 م
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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تمويل المشروعات متناهية الصغر
أحمد الدسوقى:
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه حصل على تمويلات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ بداية التعاون بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وأضاف القصير خلال كلمته بحفل توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز المشروعات، أن مصرفه يحتل المرتبة الثانية بعد البنك الأهلى من حيث الحصول على تمويلات من الجهاز.
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