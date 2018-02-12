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بورصة وشركات
شعاع: الإصلاحات وراء عودتنا للسوق المحلية
الإثنين 12 فبراير 2018 01:46 م
شعاع كابيتال
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شعاع كابيتال
إيمان القاضي وأحمد علي:
أكد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية زادت من جاذبية السوق المحلية ومن ثم اتخاذ قرار بعودة الشركة للسوق المحلية.
وأضاف ردا على سؤال جربدة "المال"، خلال كلمته بمؤتمر انطلاق شعاع للأوراق المالية، أن السوق المحلية مشجعة للاستثمار، مشيرا إلي أن الشراكة المصرية الإماراتية تتحول إلي مستويات مرتفعة للغاية.
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