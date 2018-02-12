رئيس البنك الدولي: 150 مليون شخص بدون عمل حتى 2050

البنك الدولي

دبى ـ سمر السيد:



قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، إن العدد المتوقع للأشخاص بدون عمل منذ الآن وحتى عام 2050 سيبلغ نحو 150 مليون شخص، تمثل الفجوة بين عدد الراغبين فى العمل وهم 450 مليون شخص آخر سيلتحقون بالعمل وبين عدد الوظائف المتوفرة وعددها 300 مليون وظيفة.



وأضاف كيم فى كلمته بفعالية جلسة "دور الحكومات فى بناء رأس المال البشرى" بمؤتمر القمة العالمية للحكومات، اليوم الإثنين، أنه ولد فى كوريا الجنوبية حينما كانت فقيرة وتتسم بارتفاع معدلات البطالة والأمية إلا أنها كان لديها طموحات كبيرة لتحقيق أهداف النمو، مؤكداً أن الوضع المستقبلى للعالم شديد التغير فى ظل تراجع معدلات الوظائف المتوفرة للأشخاص الراغبين فى العمل.



وأشار إلى أن الوظائف المستقبلية أيضاً ستشهد تغييرا واستشهد بمقولة عالم الاقتصاد ماكنزى أن 65% من طلاب المدارس الابتدائية حاليا سوف يلتحقون فى المستقبل بوظائف غير موجودة فى الوقت الحالى ولذا من الضرورى تغيير طريقة تعليم وتدريب الأطفال، لافتا إلى أن التكنولوجيا شهدت حدوث الكثير من التطور فى الفترة الماضية، كما أن الابتكار يسير بسرعة الضوء.



وتابع أن معدلات التقزم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبلغ نحو 18% وهى أقل من مثيلاتها على مستوى العالم، موضحاً أن الأطفال المصابون بالتقزم بصفة عامة يتعلمون فى المدارس غير أنهم لا يكتسبون الأموال الوفيرة.



وأوضح أن عدد الأطفال الذين يعانون التقزم على مستوى العالم يبلغ نحو 55 مليون طفل ، مضيفاً أن هناك 250 مليون طفل غير متعلمين و264 طفل غير متمدرسين.



وأضاف أن ثروات الأمم تتغير مع تغير الوقت ولذا من الضرورى الاستثمار فى رأس المال البشرى وذلك فى الدول ذات الدخل المتدنى.



وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول التى حققت قصص نجاح كبير والتى تحسنت فيها معدلات التحصيل المدرسى بالرغم من أنها استثمرت أقل من غيرها فى هذا المجال، كما لوحظ فى سلطنة عمان تحسن مستويات التعليم فى النتائج الوطنية.



وذكر أنه فى بيرو، تزداد معدلات التحصيل العلمى، كما أوشكت السنغال على تحقيق هذه المعدلات وتم تخفيض نسب التقزم لديها وهذه قصة نجاح مهمة، كما أن فيتنام تعمل على تحسين نوعية المدارس وأحرزت تقدما فى ذلك.

