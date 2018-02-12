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اتصالات وتكنولوجيا
نائب رئيس تطوير واتساب: 3 أسباب وراء نجاح التطبيق
الإثنين 12 فبراير 2018 01:32 م
واتساب
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واتساب
سمر السيد
لخص نيراج أرورا، نائب رئيس تطوير الأعمال لتطبيق "واتساب"، قصة نجاح الخدمة على الصعيد العالمي، بقوله إنه قرر عدم الاستسلام للفقر، ومواجهة صعوبات الحياة.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات بدورتها السادسة، بدبى، وفي جلسة بعنوان "قصة واتساب ... 55 مليار رسالة كل يوم"، أنه كان شغوفا بالابتكار والتطوير، وهو ما قاده إلى التنقل بين وظائف كثيرة، قبل أن يحط رحاله في "واتساب" مع بداياتها المتواضعة، لتصبح اليوم لاعباً رئيسياً في توفير حلول الاتصال بين الناس.
وقال: "هناك ثلاث ركائز رئيسية قامت عليها قصة نجاح التطبيق هي، لا إعلانات، لا ألعاب ولا حيل لكسب المال من المستخدمين.
واستمرت هذه الركائز الثلاث معنا منذ إطلاق التطبيق قبل ثمانية أعوام حتى اليوم، فالمستخدم هو محور عملنا، وغايتنا تقديم خدمة سهلة ومريحة دون تعقيدات، بحيث لا يكتفي المستخدم باستعمال التطبيق، بل يقوم بتزكيته لأقربائه وأصدقائه وزملائه، وهكذا تستمر عجلة نمو "واتساب".
وأضاف: "رغم حرصنا على الحفاظ على مزايا التطبيق، من حيث سهولة ومرونة الاستخدام، إلا أن الشركة بدأت تفكر جدياً في التوسّع ودخول عالم الأعمال لتوفير خدمات تناسب احتياجات هذا القطاع، فأطلقت مؤخراً تطبيقاً يناسب الأعمال الصغيرة لتوفير بيئة من التواصل المستمر بين أصحاب العمل وعملائهم، بما يؤثر إيجاباً في مستويات خدمة العملاء، كما يوفر التطبيق معلومات عن الأعمال ونطاق نشاطها، ومعلومات الاتصال بها وغيرها من المعلومات المفيدة للمشاريع، ولتسهيل الطريق على العملاء المحتملين لإيجاد الخدمات التي يرغبون بها.
واختتم حديثه مؤكداً أن التوجه العام حاليا، هو فى التطبيقات البسيطة وذات تفاعلية آنية، ولفت إلى أن المعضلة الحقيقة هي إضافة مزايا جديدة، تواكب روح العصر وحاجات المستخدمين المتنامية، مع الإبقاء على ميزة البساطة والمرونة.
كانت بداية تطبيق واتساب بسيطة، قبل 8 أعوام، وتم تصميمه ليكون بديلاً مجانياً وسريعاً للرسائل النصية القصيرة، ومع مرور الوقت بدأ التطبيق يدعم وسائط متعددة كالرسائل الصوتية، ورسائل الفيديو، والمحادثات الصوتية، ومحادثات الفيديو، وغيرها، إلا أن البساطة بقيت ميزته الأبرز، بحيث أصبحت السمة الرئيسية التي تستقطب الأعداد المتزايدة من المستخدمين.
وبسبب مكانة التطبيق في حياة الكثيرين حول العالم، ووصول عدد مستخدميه إلى أكثر من مليار و300 مليون مستخدم نشط شهريا، أقدمت شركة فيسبوك على صفقة جريئة جداً، استحوذت بموجبها على واتساب مقابل أكثر من 19 مليار دولار، وهزت أخبارها عالم التكنولوجيا والمال والأعمال في العالم بأسره.
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