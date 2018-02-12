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بورصة وشركات
العربية للشحن تعتمد خطة بقيمة 28 مليون جنيه
الإثنين 12 فبراير 2018 12:30 م
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
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العربية المتحدة للشحن والتفريغ
منى عبدالبارى:
قال مصدر بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ إنه تم اعتماد خطة استثمارية للعام المالى المقبل 2018 – 2019، والبالغة قيمتها نحو 28 مليون جنيه، سيتم تمويلها بواسطة الشركة القابضة للنقل البحرى.
واعتمدت الشركة العربية المتحدة للشحن خطة استثمارية قيمتها 27.9 مليون جنيه، للعام المالى المقبل توجه لشراء أربعة أوناش لتحسين العمليات الإنتاجية للشركة، يعول عليها فى تحول الشركة للربحية، عقب استمرارها فى تحقيق خسائر لفترات مالية متتالية، وفقًا للمصدر.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع الشركة القابضة للنقل البحرى على أسلوب التمويل، وما إذا كان سيتم من خلال قرض حسن أو زيادة رأسمال، مفضلا الاحتفاظ بكل التفاصيل لحين الاتفاق بشكل نهائى على الآلية التمويلية.
وأضاف أن شركته نفذت خطة إصلاح لمعداتها ستظهر نتائجها بوضوح على النتائج المالية للعام المالى المقبل، إذ دخلت هذه المعدات فى العمليات التشغيلية، ما ترتب عليه زيادة حجم التعاملات مع العملاء الحاليين كشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بجانب إبرام تعاقدات مع عملاء جدد كالشركة التجارية للأخشاب، وشركة حديد عز- الدخيلة.
وتستهدف العربية للشحن بالموازنة التقديرية للعام المذكور إيرادات بقيمة 26,310 مليون جنيه، وعجزًا بقيمة 13.4 مليون جنيه.
يشار إلى أن »العربية المتحدة للشحن« كانت تراجعت عن تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى 2017 – 2018، التى تم اعتمادها سابقا بقيمة 100 مليون جنيه، نتيجة تلقيها تعليمات من الشركة القابضة للنقل البحرى بإلغاء خطة زيادة رأس المال التى كان يعول عليها فى عملية التمويل، بحسب ما صرح به مصدر بالشركة لـ«المال» آنذاك.
وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى تكبدت العربية للشحن خسائر قيمتها 13.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 12.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام السابق.
يشار أيضا إلى أن العربية المتحدة للشحن سجلت خسائر قيمتها 30 مليون جنيه العام المالى 2016 – 2017، مقارنة بخسائر 20 مليون جنيه العام المالى السابق.
ويتلخص نشاط العربية المتحدة للشحن فى: «القيام بأعمال الشحن والتفريغ والنقل والأعمال المكملة لها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلى للبضائع الصب.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة البالغ رأسمالها حاليا 200 مليون جنيه، موزعة على 200 مليون سهم، بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %51.16، وأشخاص اعتبارية بنسبة %4.68، وأفراد بنسبة %44.16.
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