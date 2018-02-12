إيجي ترند تسجل 3 شركات ببورصة النيل خلال الربع الأول

مؤشر النيل



المال ـ خاص:



تخطط شركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية لقيد 3 شركات جديدة ببورصة النيل خلال النصف الأول من العام الحالى، بقطاعات الخدمات البترولية والصناعة والعقارات، برءوس أموال تتخطى 10 ملايين جنيه.



وقال فارس عبدالعظيم، المستشار المالى بشركة إيجى ترند للاستشارات المالية، إن شركة الخدمات البترولية سيتم الانتهاء من عملية قيدها فى الربع الأول من عام 2018.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركتين الأخريين سيتم قيدهما فى الربع الثانى من العام ذاته، على أن يتم البدء فى إجراءات طرح %20 من أسهمهما لاحقًا عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية ومسئولى البورصة.



وأوضح المستشار المالى بشركة إيجى تريند للاستشارات المالية، أن شركته لاتزال على تواصل مع شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش» من أجل تنسيق عملية طرحها ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن «جالينا» إحدى الشركات العاملة فى الإسكندرية، ولديها مصنع بمنطقة النهضة بالعامرية فى مجال تصنيع وتصدير الخضراوات والفواكه المجمَّدة، وحصلت على موافقة القيد فى النيل برأسمال 7.2 مليون جنيه، موزعة على 72 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش خلال العام الماضى.



وأشار عبدالعظيم إلى أن شركته تبحث مع عدة شركات كانت قد حصلت عليها عبر إدارة البورصة المصرية، إمكانية الطرح ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قسم التسويق والترويج بشركته يعمل على إقناعها بأهمية الحضور بالسوق.



وتأسست «إيجى ترند» للاستشارات المالية برأسمال 750 ألف جنيه فى 2009، وتعمل فى مجال الاستشارات المالية وتمويل الشركات، وتقييم الأسهم، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، والقيد فى بورصة النيل، والسوق الرئيسية.