100 مليون جنيه اقساط طوكيو مارين بنهاية ديسمبر

طوكيو مارين

مروة عبد النبى :



حققت شركة "طوكيو مارين مصر جينيرال "تكافل إجمالى أقساط مكتتبة تجاوزت 100 مليون جنيه فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2017/2018 في الفترة من يوليو حتي نهاية ديسمبر الماضي،مقارنة بـ 69 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي المالي 2016/2017 بنسبة نمو تصل الي 45%.



قال أتسوشى ياماجاكى، العضو المنتدب للشركة أن الأقساط المحققة تمثل 109% من المستهدف في النصف الاول من العام المالي الحالي، لافتآ إلى أن الزيادات تركزت في بعض الفروع كالتأمينات الهندسية والممتلكات والتي شهدت معدلات نمو تصل الي 300% لكل فرع ، وبلغت 800% في فروع اخري كالبحري.



أضاف أن فروع تأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات شهدت نموا في حصيلة اقساطها في النصف الاول من العام الحالي بلغت 95% مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي، وبلغت 55% في السيارات التكميلي وتجاوزت الـ 117% في التأمين الطبي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بديسمبر السابق.



وأشار ياماكاجى إلى أن نسبة النمو في محفظة الاقساط المحققة من خلال الادارة-عمليات مباشرة – في النصف الاول من العام المالي الحالي مقارنة بالمقابل من العام المالي الماضي بلغت 200% بينما بلغ معدل النمو في محفظة الاقساط المحققة عن طريق الوسطاء 750%.



في سياق متصل بلغ اجمالي التعويضات المسددة 28 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الحالي بزيادة نسبتها 50% مقارنة بتعويضات النصف المقابل من العام الماضي.



وأكد العضو المنتدب لـ" طوكيو مارين " أن النصف الاول من العام الجارى شهد زيادة في العائد على الاستثمار ليصبح 15 مليون بدلا من 10 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 50%.



وأشار الى زيادة جملة الاصول المستثمرة الى 284 مليون جنيه مقابل 261 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة ، بينما ارتفع حقوق حملة الوثائق لتصبح 133 مليون جنيه مقابل 114 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 17% كذلك هناك زيادة في حقوق المساهمين حيث بلغت 117 مليون جنيه في نهاية ديسمبر مقابل 108 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 9%







