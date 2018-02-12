EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
100 مليون جنيه اقساط طوكيو مارين بنهاية ديسمبر
الإثنين 12 فبراير 2018 12:21 م
أتسوشى ياماجاكى
أخر الأخبار
طوكيو مارين
مروة عبد النبى :
حققت شركة "طوكيو مارين مصر جينيرال "تكافل إجمالى أقساط مكتتبة تجاوزت 100 مليون جنيه فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2017/2018 في الفترة من يوليو حتي نهاية ديسمبر الماضي،مقارنة بـ 69 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي المالي 2016/2017 بنسبة نمو تصل الي 45%.
قال أتسوشى ياماجاكى، العضو المنتدب للشركة أن الأقساط المحققة تمثل 109% من المستهدف في النصف الاول من العام المالي الحالي، لافتآ إلى أن الزيادات تركزت في بعض الفروع كالتأمينات الهندسية والممتلكات والتي شهدت معدلات نمو تصل الي 300% لكل فرع ، وبلغت 800% في فروع اخري كالبحري.
أضاف أن فروع تأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات شهدت نموا في حصيلة اقساطها في النصف الاول من العام الحالي بلغت 95% مقارنة بالنصف المقابل من العام المالي الماضي، وبلغت 55% في السيارات التكميلي وتجاوزت الـ 117% في التأمين الطبي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بديسمبر السابق.
وأشار ياماكاجى إلى أن نسبة النمو في محفظة الاقساط المحققة من خلال الادارة-عمليات مباشرة – في النصف الاول من العام المالي الحالي مقارنة بالمقابل من العام المالي الماضي بلغت 200% بينما بلغ معدل النمو في محفظة الاقساط المحققة عن طريق الوسطاء 750%.
في سياق متصل بلغ اجمالي التعويضات المسددة 28 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الحالي بزيادة نسبتها 50% مقارنة بتعويضات النصف المقابل من العام الماضي.
وأكد العضو المنتدب لـ" طوكيو مارين " أن النصف الاول من العام الجارى شهد زيادة في العائد على الاستثمار ليصبح 15 مليون بدلا من 10 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 50%.
وأشار الى زيادة جملة الاصول المستثمرة الى 284 مليون جنيه مقابل 261 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة ، بينما ارتفع حقوق حملة الوثائق لتصبح 133 مليون جنيه مقابل 114 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 17% كذلك هناك زيادة في حقوق المساهمين حيث بلغت 117 مليون جنيه في نهاية ديسمبر مقابل 108 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 9%
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا