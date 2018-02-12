الصناعة تقرر استمرار رسم الصادر على 8 خامات تعدينية

قابيل في مؤتمر اليورومني 2017



محمد ريحان



أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتباراً من 10 فبراير 2018.



وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على الاحتياطى الإستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلي أنه جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واستطلاع آراء الجهات المعنية والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات في هذا الشأن والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.



ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل " بواقع 300 جنيه للطن، مشيراً إلى أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017 مقارنة بـ 4.5 الى 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.



وأضاف قابيل أن القرار تضمن أيضاً إستمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أسهم في تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017 مقابل حوالى 17 ألف طن عام 2016 وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة.



وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار نص أيضاً على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيها للطن، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية حيث ارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضى إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن عام 2016.



كما نص القرار أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات الفلسبار فى العام الماضى 427 طناً مقابل 54 طنا عام 2016 .



وأضاف قابيل أن القرار نص أيضاً على إستمرار رسم الصادر الحالي المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن ، مشيراً إلى ان صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت بلغت العام الماضى نحو 416 ألف طن مقارنة بـ1.6 مليون طن عام 2013 .



وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن إستمرار رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال بواقع 100 جنيه للطن ، مشيراً إلى إستقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن حيث أن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية بالأسواق العالمية .

