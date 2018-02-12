صندوق تمويل المساكن يطرح وحدات سكنية وإدارية ومحلات بالمزاد العلنى

التمويل العقارى



بدور إبراهيم



صرح المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأنه سيتم بيع محلين تجاريين بالحيين الثامن والعاشر بمدينة نصر، و19 وحدة سكنية بمدن: (السادات، وبدر، و6 أكتوبر)، وعين حلوان، ووحدة إدارية بعين حلوان، وذلك في مزاد علني.



وأضاف المهندس مجدي فرحات أن البيع نقداً أو بنظام التقسيط حتى 10 سنوات، وسيتم عقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً، يوم الأحد 11/3/2018، في المجاورة العاشرة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أنه يتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الصندوق بالقاهرة، أو فروع بنك التعمير والإسكان، بمدينة نصر، والتجمع الأول، وبدر، و15 مايو، والسادات، و6 أكتوبر.​



