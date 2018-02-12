وزير الإسكان: دخول توسعة محطة مياه أبوحمص للخدمة مارس المقبل

مصطفى مدبولى



بدور إبراهيم :



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، ومنها مشروع توسعة محطة مياه أبوحمص، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، ومن المقرر دخول المشروع للخدمة بداية مارس المقبل.



وأضاف الوزير أنه يجري أيضاً تنفيذ مشروع محطة مياه الرحمانية بطاقة 5 آلاف م3/ي، بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2018، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار، بطاقة 40/100 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 493.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع صرف صحى الحجناية وكفر سنطيس، بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس 2018.​



