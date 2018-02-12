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طاقة
البترول: إطلاق مبادرة لتحسين جودة الوقود
الإثنين 12 فبراير 2018 11:52 ص
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
أحمد صبرى
قال طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، إن الوزارة ستطلق مبادرة لتحسين جودة الوقود إضافة إلى إطلاق برنامج لتطوير الشركات العامة فى مجال الأبحاث، مما يجعلها ملائمة لمناخ الاستثمار.
وأضاف فى كلمة له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض إيجيبس 2018 أن تنظيم هذا المعرض للعام الثانى يعد أهم عناصر إستراتيجية الوزارة، حيث يتيح للعالم معرفة الإصلاحات والإنجازات التى وصلت لها مصر فى هذا الشأن.
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