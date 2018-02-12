روح عظيم: المهاتما غاندي (2)

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الإثنين 12 فبراير 2018 11:31 ص
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العناية الإلهية وتاريخ الإنسان
وجهة التاريخ الإنسانى تجرى على محورين:
شىء يتعلق بالإنسان الفرد، وقوامه نصيبه من الحرية والتبعة.
وشىء يتعلق بالناس كافة أو بالإنسانية جمعاء، وقوامه نصيبها من التعاون والاتصال.
ويرى الأستاذ العقاد أن زيادة نصيب الفرد من الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذى تنطوى فيه جميع المطالب، فهو أشمل من ازدياد العلم أو القوة أو ازدياد الفضائل والملكات، لأن هذه جميعها تتمثل فى ازدياد استعداد الفرد لحق الحرية، وزيادة قدرته على احتمال التبعة.
ولقد صار مقياس ارتقاء الأمم رهينًا بمقدار حظ الفرد فيها من الحريات والتبعات.
وهذا هو المقياس الذى لا يقع فيه الاختلاف والاختلال: وهو مقياس المسئولية واحتمال التبعة.
وهذه هى وجهة التاريخ المطردة فى حالة الإنسان الفرد.
أما وجهته فى حالة الإنسانية جمعاء، فإن الاتجاه إلى التقارب بينها مطرد متعاقب فى كل مرحلة من مراحل التاريخ.
وقد صرنا فى عصرنا نلمس التقارب فى علاقات العالم: فى المواصلات، وفى المعاملات، وفى الروابط السياسية، وفى نقل المعلومات وإذاعة الإخبار، وفى الصيرورة التى جعلت الأزمة فى ناحية من نواحى الأرض أزمة قريبة تحس بها أبعد الأمم جغرافيًّا عنها.
ولم تكن الحروب ولا المطامع حائلاً دون هذا الاتجاه، بل لعلها كانت من دوافعه ودواعيه.
وإذا أما نظرنا إلى أثر الحروب فى المخترعات وتسخير قوى الطبيعة نجد أن وسائل المواصلات مدينة للحروب قبل غيرها بالشىء الكثير.
ونحن نتعلم أيضًا من التاريخ، أن الدولة الفاتحة لا تدوم إلاَّ بقدر ما يكون لها من رسالة عالمية.
* * *
وببحث دلائل هذا الاتجاه فى الإقليم أو الأقاليم الهندية، نجد أنه برغم أن حروب الاستعمار الأوروبى كانت محنة طامّة على الشرق بأسره، فإنها كانت فى الهند ذات أثر خاص.
فلم تكن الهند قط وطنًا واحدًا فى عصر من العصور.
فقد كانت تتألف من عناصر شتى، ومذاهب شتى، ولغات شتى، ومصالح شتى، ومواقع جغرافية شتى.
فلما ابتليت باستعمار واحد طغى عليها من أقصاها إلى أقصاها، إستوجد هذا «وطنًا
واحدًا» يواجه ذلك الاستعمار بمطلب واحد وهو الخلاص منه كيفما تعددت الوسائل بلوغًا إليه.
فإذا كان اتجاه التاريخ المعقول، هو الاتجاه الذى تنتهى إليه الحوادث فى حياة الفرد وحياة الإنسانية، فإن من عمل المؤرخ الباحث، وليس فقط المتدين المؤمن، أن يفهم للتاريخ معنى غير معنى المصادفة العمياء، وأن يرى للعالم مصيرًا مقدورًا يمضى إلى غاية هذا الاتجاه، حيث تهديه عناية الله.
روح الهنـد
ويعنى الأستاذ العقاد بروح الهند ما يقابل «السيكولوجية القومية» التى تميز أمة عن أمة فى الخصائص النفسية.
ولتعدد القوميات والعناصر واللغات والعقائد والمعالم الجغرافية فى الهند، فانه ليس من اليسير التكلم عن «روح الأمة» حين لا تكون هناك أمة.
بيد أن هذه الخاصة السلبية هى فى الوقت نفسه جامعة الهند الكبرى، لأن خلو النفس الهندية من دواعى العصبية القومية، قد أفسح الطريق لشعور آخر، وهو الحاسة الدينية أو الحاسة الروحانية.
قال «طاغور» فى محاضراته التى ألقاها على الأمريكيين عن القومية فى العالم: «إنه لما كانت مشكلاتنا فى الهند داخلية أصبح تاريخنا تاريخ معالجة أخلاقية دائمة، ولم يكن تاريخ قوة منظمة للدفاع أو الهجوم».
وكأنما أراد الشاعر الكبير بكلامه هذا فيما يبدى الأستاذ العقاد أن يبين أن الهند بدأت حيث تنتهى أمم أخرى، لأن كفاح القوميات سوف ينتهى حتمًا إلى تعميم الآداب الإنسانية، أو حل المشكلات الأخلاقية، وهى المشكلات التى فرضت على الهند بحكم حالتها الخاصة.
وغاندى، نبى الهند، يفهم وطنه كما يفهمه طاغور شاعر الهند، ويشعر به على هذا النحو، فكان يقارن بين «السواراج» أو الاستقلال، وبين «الأهمسا» أو ضبط النفس ومقاومة العنف بالحسنى، فيقول: «إن الأهمسا مقدمة على السواراج لأنها هى الاستقلال الصحيح». يريد بذلك أن غاية الاستقلال هى خلاص البلاد من الحكومة الأجنبية. ولكن الإنسان قد يحكم بلده ولا يحكم نفسه، ومن ثم لا يفلت من طغيان شهواته وأهوائه، فيرتد بالاستقلال المنشود إلى نقيضه.
وقد يكون الهندى مسلمًا لا يدين بالبرهمية ولا بالنحل المتفرعة عنها، ولكنه يظل هنديًّا فى هذه الخاصة الهندية، وهى فيما يقول الأستاذ العقاد أن ينوط وجوده باعتقاده ولا ينوطه بموضع ميلاده.
بل قد يكون الهندى عالمًا من أفذاذ علماء الطبيعة، كما كان «جاجاديس بوز Jagadis Bose» ولكنه لا ينسى هذه الروحانية فى بحوثه وتجارب معمله، فكان يؤلف الكتب فى «جهاز النبات العصبى»، وفى استجابة الأحياء وغير الأحياء للمؤثرات الطبيعية، ويخلص من ذلك إلى وجود روح للنبات وشيوع الحس الروحانى فى سائر الموجودات.
وقد اجتمع للهند من مظاهر الطبيعة وأنواع الأحياء ما لم يجتمع لإقليم آخر، فكانت من ثم خليقة بأن تنظر إلى هذه المظاهر وهذه الأحياء نظرة شاملة لكل ما فى الحياة.
وهذه الروحانية هى سمة الهند الكبرى، وهى التى تفسر لنا كثيرًا من غوامضها، وهذه الحاسة الروحانية فى نظر الأستاذ العقاد يُراد بها المعنى الذى تقبله الحاسة الوطنية أو الحاسة القومية، وليس من الضرورى أن تقابل الحاسة الجسدية، فقد يكون الهندى منغمسًا فى شهوات الجسد ومطامع المال والسطوة كما فى أبناء الأمم الأخرى، ولكنه يختلف عنهم فى إحساسه بمعنى الوطن ومعنى الدين، ويخالفهم فى إيمانه بالغاية القصوى من الحياة الوطنية.
وهذا هو الفارق المهم الذى يعنيه الأستاذ العقاد فى هذا المقام.
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