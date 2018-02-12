استمرار خسائر أدوات الدين الحكومية

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محمد سالم:



واصل العائد على أدوات الدين الحكومية نزيف الخسائر، للأسبوع الرابع على التوالى، رغم ضعف إقبال المستثمرين على تغطية الطروحات المختلفة، سواء لأذون أو سندات الخزانة.



وهبط مؤشر المال «IR»، الذى يقيس متوسط العائد على الأدوات قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، بنحو 43 نقطة أساس، ليصل إلى %17.09، وهو أقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



جاء الهبوط رغم ضعف الإقبال من جانب المؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمار الأجنبية على الاكتتاب، والذى برز من خلال تراجع معدلات تغطية عطاءات أذون الخزانة لمستوى 2.4 مرة فى المتوسط، الأسبوع الماضى، مقابل 3.3 مرة فى الأسبوع السابق.



كما هبط العائد على السندات للأسبوع الرابع على التوالى أيضًا، وسجل عائد السندات 3 سنوات، %14.7 وهو أقل مستوى منذ يونيو 2016، وتراجعت الفائدة على سندات 5 سنوات إلى %14.4، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2016.



يتزامن استمرار هبوط العائد على الأذون والسندات، مع وجود توقعات قوية لدى البنوك والمؤسسات المختلفة بإمكانية خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.



كان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر قد قال، فى تصريحات، الأسبوع الماضى، خلال مشاركته بمؤتمر التكنولوجيا المالية، إن مصرفه بصدد البدء فى سياسة نقدية توسعية، بشرط التأكد من السيطرة على اتجاهات التضخم.

وصعدت معدلات الإيداع والإقراض لدى «المركزى» 700 نقطة أساس، منذ تحرير سعر الصرف، ضمن إجراءات مكافحة التضخم.



وتعقد اللجنة اجتماعها، الخميس المقبل، ويعتقد مسئولون لدى البنوك المحلية ومحللون بمجال بنوك الاستثمار، أنه حان الوقت لخفض العائد المرتفع على العملة المحلية، ولا سيما مع تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى، وتسجيلها نسبة سالبة على أساس شهرى، بينما حذر صندوق النقد الدولى من الإسراع فى تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزى قبل التأكد من اتجاهات التضخم.



وهبط المعدل السنوى للتضخم العام، والتضخم الأساسى، للشهر الخامس على التوالى، فى ديسمبر 2017، ليسجل %21.9، و%19.9، مقابل %26، و%25.5 فى نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو، عند %33، و%35.3، على الترتيب؛ بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.



وسجل التضخم العام معدلًا شهريًّا سالبًا %0.2 فى ديسمبر 2017، أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، بعد أن استقر فى الفترة بين شهرى أغسطس ونوفمبر 2017 عند % 1.1 متأثرًا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًّا، التى أسهمت فى المتوسط بنسبة %44 فى المعدل الشهرى.



وحقق التضخم الأساسى المُعَدّ من جانب «المركزى» معدلًا شهريًّا سالبًا %0.37، فى ديسمبر، أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، مقارنة بمعدل شهرى %1.3 فى نوفمبر، و % 0.7 فى أكتوبر، و%0.25 فى المتوسط فى أغسطس وسبتمبر.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا للأسبوع الرابع على التوالى، ليصل إلى %17.62 الأسبوع الماضى، مقابل %19.2 قبل شهر تقريبًا، بمعدل انخفاض 160 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1»، وتقلص معدل تغطية طرح العطاء إلى 1.9 مرة، من 4.18 مرة فقط، الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.5 مليار جنيه، من خلال 185 عرضًا قبلت «المالية» نحو 9 مليارات جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه على المستهدف.



كما هبط متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، بنحو 41 نقطة أساس إلى %17.61، مقابل %18.02 فى الطرح السابق، وتقلَّص معدل تغطية العطاء إلى 3.3 مرة، بدلًا من 4.2 مرة، الأسبوع قبل الماضى، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.8 مليار جنيه، عبر 243 عرضًا، بينما قبلت «المالية» 64 عرضًا بقيمة 8.5 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار على المستهدَف.



وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 273 يومًا بنحو 98 نقطة أساس، مسجلًا %16.58، مقابل %17.653 فى الطرح السابق، وتقلّص تغطية العطاء إلى 1.76 مرة، بدلًا من 2.5 مرة فى آخِر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14 مليار جنيه عبر 162 عرضًا قبلت منها «المالية» 92 عرضًا بقيمة 7.1 مليار جنيه، أقل 900 مليون جنيه من القيمة المستهدفة من الطرح.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يومًا، بنحو 80 نقطة أساس إلى %16.68، مقابل %17.5 فى آخر طرح، فيما ارتفع معدل تغطية العطاء إلى 2.9 مرة، مقابل 2.5 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.4 مليار جنيه، من خلال 306 عروض قبلت منها «المالية» 75 عرضًا بقيمة 7.8 مليار جنيه، أقل بنحو 200 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وهبط أيضًا متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية، للأسبوع الرابع على التوالى، مدفوعًا بإقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب.



كما تراجع عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 45 نقطة أساس، مسجلًا %14.716، مقابل 15.17% فى الطرح السابق، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.7 مرة، مقابل 3 مرات، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.5 مليار من خلال 57 عرضًا قبلت منها «المالية» 39 عرضًا، بواقع 1.4 مليار أقل 100 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وانخفض متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات بنحو 65 نقطة أساس، إلى 14.4%، مقابل %15.06 فى الطرح السابق، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 3 مرات، مقابل 3.7 فى السابق، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3 مليارات جنيه عبر 68 عرضًا قبلت منها «المالية» 4 عروض فقط بقيمة 800 مليون، أقل 200 مليون جنيه من المستهدف.



ومع هبوط العائد رفعت «المالية» مستهدفها للاقتراض عبر أذون الخزانة، الأسبوع الحالى، إلى 31 مليار جنيه، بزيادة مليار جنيه على الأسبوع الماضى، تتوزع خطة الاقتراض بواقع 7.25 مليار جنيه عبر أذون 91 يومًا، ونفس القيمة لأذون 182 يومًا، و8.25 مليار من أذون 273 يومًا، و8.25 مليار أيضًا من أذون 364 يومًا، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 5 سنوات، ومليار بأجل 10 سنوات.



وتبعًا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، دشن «المركزى» عطاءين للودائع المربوطة: ثابتة ومتغيرة العائد، بقيمة 130 مليار جنيه.



ونظم البنك العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام، بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 16 عرضًا بقيمة 60 مليارًا، قبِل البنك منها القيمة المطلوبة فقط، بنسبة تخصيص %16.8 لكل بنك.



وطرح «المركزى» عطاء للودائع متغيرة العائد بواقع 120 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، ضمن خطته لاستغلال فائض السيولة، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 163 مليار جنيه من خلال 72 عرضًا، بينما وافق على قيمة العطاء فقط بنحو 120 مليارًا، بمتوسط فائدة %19.2.



وطرح «المركزي» عبر آلية الودائع متغيرة العائد، ما يزيد على 73 مزادًا منذ 3 نوفمبر 2016، حصل من خلالها على نحو 2.8 تريليون جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة %18.967.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، ومحاربة التضخم، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزي» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.