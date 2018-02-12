المراسم الدولية تضخ 2 مليار جنيه اسثتمارات

السعودية للتطوير العمراني

بدور إبراهيم:



تستهدف شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، ضخ 2 مليار جنيه، استثمارات فى السوق المصرية، خلال العام الجارى.



وقال المهندس طارق حلمى، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى نظمته «المراسم» أمس، لإطلاق أحدث مشروعاتها Capital Gate بالقاهرة الجديدة، إنها تعتزم تنفيذ 3 مشروعات كبرى، باستثمارات 32 مليار جنيه، مشيرا إلى بدء الأعمال الإنشائية، لأول تلك المشروعات Fifth Square، بالتجمع الخامس، خلال الشهر الجارى، وسيتم تنفيذ ثانى المشروعات Capital Gate، قريبا، وأضاف أن المشروع الثالث سيتم تنفيذه خلال 2019، براس سدر، وهو مشروع سكنى سياحى.



وأشار إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من Capital Gate، حوالى 14 مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة 97 فدانا، بالقاهرة الجديدة، عند تقاطع الطريق الدائرى الأوسط مع المحور الجنوبى، الذى يربط الأخيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المشروع يشمل عمارات تضم وحدات بمساحات تبدأ من 120 متراً.



كما يشمل مساحات خضراء، ومسطحات مائية، ومناطق خدمية ترفيهية، تضم كلوب هاوس، وحمامات سباحة وملاعب، بالإضافة إلى منطقة إدارية تجارية، وقال إن الشركة ستعتمد على الطاقة الشمسية فى إضاءة الشوارع والحدائق والأماكن العامة، فى كل مشاريعها.



ولفت إلى أن «المراسم» طرحت فى أغسطس الماضى، مشروع Fifth Square، على مساحة 158 فدانا، بالتجمع الخامس، وتخطت مبيعاته %200 من المستهدف، خلال أول 3 شهور.



بدأت «المراسم الدولية للتطوير العمرانى»، أعمالها فى مصر منذ عام 1997، وهى إحدى الشركات ىالتابعة لمجموعة بن لادن، وعملت كمقاول رئيسى نفذ العديد من المشروعات بمجالات الفنادق العالمية، والمراكز التجارية، والمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، منها 4 مشروعات لتطوير المطارات المصرية، بقدرة استيعابية تبلغ 16 مليون راكب سنويا، وتشمل تجديد مبنى (1) بمطار القاهرة الدولى، وإنشاء مبانى مطار شرم الشيخ الدولى، ومبانى مطار الغردقة الدولى، وتجديدات وتوسعات مبنى مطار النزهة الدولى، ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل أول ناقل ركاب آلى APM بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تركيبه بمطار القاهرة الدولى، بالتعاون مع شركة POMA الفرنسية.



قررت الشركة العام الماضى، اقتحام سوق التطوير العقارى، بتطوير مصانعها المغذية لقطاع المقاولات بالأخشاب، والحديد، والألومنيوم، والخرسانة الجاهزة، والبلوك الأسمنتى، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة فى تلك المصانع، تجاوزت 250 مليون جنيه، وحصلت «المراسى» على العديد من شهادات الجودة العالمية، مثل ISO 9001:2008 ، وISO 14001:2004 ، و OHSAS 18001:2007.