شمال القاهرة تنهى تركيب 103 محولات خلال 6 أشهر

المحولات الكهربائية

عمر سالم:



انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، من تركيب 103 محولات كهرباء خلال 6 أشهر الماضية، تحديدا فى الفترة من يوليو الماضى حتى يناير 2018.



كشف ناجى عارف، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المـال»، عن أن الشركة قامت بتركيب تلك المحولات ضمن خطتها التى تستهدف إجمالى 570 محولًا حتى نهاية 2019.



تعتزم شركة شمال القاهرة ضخ 1.150 مليار جنيه، استثمارات خلال العام المالى 2018/2017، مقابل 250 مليون جنيه العام المنتهى، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.



أشار عارف إلى أن الشركة انتهت من تركيب 18 «كشك» كهرباء، من إجمالى 93 «كشك» مستهدف تنفيذها خلال العام الجارى، لافتاً إلى أنه ركب 5 موزعات من إجمالى 25 موزع مستهدف خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة الشركة التوسعية وزيادة قدرات الشبكة الخاصة بها.



أضاف أن جزء من تلك المشروعات تمويلها عبر القرض المخصص للشركة من القابضة للكهرباء، والآخر عبر الموارد الذاتية لشمال القاهرة.



ﻭﻗﻌﺖﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻊعدة ﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻰﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ويصل نصيب شركة شمال القاهرة منها 2.7 مليار.



ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ/ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.



فى ذات السياق كشف مسئول فى قطاع الشئون التجارية للشركة، فى تصريح لـ«المال»، عن الانتهاء من تغيير 8 خطوط كهرباء، من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية، من إجمالى 10 خطوط مستهدف تغييرها.



أضاف أﻥ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻯ الشركة ﻋﻦ ﺷﻬﺮ يناير ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﻠﻐﺖ %96، ﻣﻘﺎﺑﻞ %95 خلال شهر ديسمبر ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ما يعكس تحسنًا ملحوظا فى ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.



ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻬﺪت ﺯﻳﺎﺩﺓ 3 ملايين ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ما يساهم ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.



ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎلشرﻛﺔ 4.3 مليون فرد، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ؛ ﻣﺼﺮﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﻣﺪﻳﻨﺔﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﻣﺪﻳﻨﺔﻧﺼﺮ - ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺷﺒﺮﺍ - ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ - ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺝ - ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻳﺒﻠﻎﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً.