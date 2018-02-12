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اقتصاد وأسواق
التموين تضخ 100 طن دواجن مجمدة يوميا
الإثنين 12 فبراير 2018 10:41 ص
دواجن مجمدة
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دواجن مجمدة
المال ـ خاص:
قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 100 طن دواجن برازيلية مجمدة يوميا، ضمن الحملة التى أطلقتها الحكومة منذ مطلع فبراير الجارى، لطرح الدواجن فى الأسواق بأسعار مخفضة.
طرحت الحكومة الف طن دواجن برازيلية منذ بداية الأسبوع الماضى، بسعر 17 جنيهاً، بعد أن كانت تطرح بسعر 24 جنيهاً فى المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الحكومية، للمواطنين، حاملى البطاقات التموينية، غير المستفيدين من الدعم الحكومى، فى محاولة منها لتخفيض السعر بالأسواق المحلية.
أكد مصدر فى القابضة للصناعات الغذائية، أن تلك الكميات طرحت فى فروع المجمعات الاستهلاكية النيل، والأهرام، والإسكندرية، وفروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بسعر 17 جنيهاً للكيلو الواحد.
قال إيهاب الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن معدلات ضخ الدواجن المجمدة من 25 إلى 30 طنًا يومياً، فى الفروع التابعة للشركة، البالغ عددها 160 فرعاً.
كشف الليثى عن أن الفروع الأكثر إقبالاً، المتواجدة فى منطقة عابدين ووسط البلد، نتيجة وجود عدد من المصالح الحكومية، ما يؤدى إلى زيادة معدلات سحب الدواجن المجمدة، التى تنخفض سعرها مقارنة بالسوق المحلية.
قال مسئول فى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لـ«المال»، إن الحملة الإعلامية التى شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك»إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية ضد الدواجن المجمدة رخيصة الثمن، تسببت فى توقف حركة مبيعات الدواجن المجمدة، بالفروع، لمدة يومين متتالين، بعد الإعلان عن تخفيض الأسعار.
أوضح المسئول أن تلك الشائعات كانت تنوه بانتهاء صلاحية تلك الدواجن المستوردة من البرازيل، وأوكرانيا، وفرنسا رغم تأكيدات الحكومة من عدم وجود أى موانع فى استهلاكها الآدمى.
أكد أن انخفاض سعر الكيلو الواحد، لن يستمر طويلاً مثلما يعتقد البعض، قائلاً: «»أوكازيون الدواجن المجمدة ينتهى منتصف مارس المقبل، وصلاحية تلك الدواجن مستمرة حتى نهاية الشهر المقبل».
يذكر أن مصدر حكومى قال لـ«المال» مؤخرا، إن ما تطرحه من دواجن برازيلية فى الأسواق حاليا يمثل الكمية الباقية من الصفقة المستوردة خلال فترة تولى خالد حنفى وزارة التموين، التى كانت تبلغ كمياتها 300 ألف طن، واستلام آخر شحناتها فى مارس من العام الماضى.
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