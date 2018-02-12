المهندسين تطرح مناقصة لاستثمار أموال صندوق التأمينات

هيئة التأمينات الاجتماعية

المال ـ خاص:



علمت «المال» أن نقابة المهندسين طرحت مناقصة، على شركات إدارة الأصول، لاستثمار أموال صندوق تأمينات العاملين.



وقالت مصادر وثيقة الصلة، إن كراسة الشروط التى طرحتها النقابة، لم تحدد حجم أموال الصندوق بالضبط، ولكنها نصت على أن الحد الأقصى لرأسماله يبلغ 500 مليون جنيه.



وأوضحت أن المناقصة التى طُرحت منذ عدة أسابيع، تقدم لها عدد من شركات إدارة الأصول، وأبرزها «الأهلى» و«أكيومن» و«بلوم للاستثمارات المالية» و«برايم» و«ألفا كابيتال».



وأشارت إلى أنه من المستهدف تحديد الشركات الفائزة خلال الشهر الجارى، حال الانتهاء من فرز المظاريف الفنية والمالية المقدمة من شركات إدارة الأصول.



يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بإسناد إدارة صناديق التأمين الخاصة، والمحافظ المالية لشركات إدارة أصول متخصصة، وعدم إدارتها عبر العاملين بتلك الجهات.



ونظم قرار الهيئة رقم 99 لسنة 2015 حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق، الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، لإدارته، فى ضوء عدد من الشروط.



ويلزم القانون صناديق التأمين الخاصة، بتوزيع استثماراتها بواقع %10 بالقطاع العقارى، عبر شراء الأراضى والوحدات السكنية، و%15 منها فى الأسهم المتداولة فى البورصة، والنسبة المتبقية فى أذون الخزانة والسندات.