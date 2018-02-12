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بنـــوك
رؤية توقع عقودا نهائية لاقتراض 3 مليارات جنيه
الإثنين 12 فبراير 2018 10:11 ص
بنوك مصر
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بنوك مصر
محمد سالم:
وقعت مجموعة رؤية القابضة للاستثمارات، الأسبوع الماضى، عقود نهائية للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه، بغرض استكمال مشروعاتها العقارية.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن التمويل يتوزع على تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، بواقع 980 مليوناً من العربى الأفريقى الدولى، و500 مليون من «الأهلى»، و600 مليون من «HSBC»، و310 ملايين من البنك العربى، و210 ملايين من «SAIB»، و150 مليون من «الإستثمار العربى»، و150 مليوناً من بنك قناة السويس، و100 مليون جنيه من المصرى الخليجى.
وأضافت المصادر أن الأجل الزمنى للتمويل يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتعزيز استثمارات الشركة، كما يتزامن مع سعى الأخيرة لطرح %30 من أسهمها فى البورصة المصرية، خلال العام الجارى.
ونجحت «رؤية» فى تحقيق مبيعات بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، تبعًا لتصريحات هشام شكرى، رئيس مجلس الإدارة فى وقت سابق.
وكشف شكرى، فى وقت سابق أن الشركة تستهدف تنفيذ إستراتيجية توسعية متكاملة، تعتمد على استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مع الطرح بالبورصة المصرية خلال 2018.
تأسست «رؤية» عام 2007، لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بنحو مليارى جنيه، وبمساحات أراضٍ قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، منها 6 ملايين متر تحت التنمية، و3 ملايين متر لم تبدأ الشركة أى أعمال بها بعد، وفقا لما هو منشور على موقعها الإلكترونى.
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