عودة التيار الكهربي إلى حي المساعيد بالعريش

كهرباء 66

متابعات



عاد التيار الكهربي إلى حي المساعيد في مدينة العريش بشمال سيناء, عقب انقطاع دام أكثر من 24 ساعة متتالية, نتيجة عطل في الخط الرئيسي المغذي للمنطقة.



وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت مصادر في شركة الكهرباء بشمال سيناء أنه تم إصلاح العطل, الذي حدث عقب قطع حفار شركة مياه الشرب والصرف الصحي للخط الرئيسي المغذي للحي خلال عملية حفر خط المياه الجديد في مدينة العريش.



وكانت الكهرباء انقطعت في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس عن أجزاء كبيرة من حي المساعيد.