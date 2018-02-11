EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
خسائر 6 بورصات بقيادة السعودية وصعود الدوحة
الأحد 11 فبراير 2018 09:03 م
خسائر البورصة
أخر الأخبار
صورة لخسائر البورصة
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة البورصة السعودية تحت ضغط خسائر أسهم البتروكيماويات بسسب انخفاض أسعار البترول، وانتعشت بورصة قطر بفضل عمليات شراء محددة من جانب مؤسسات استثمار محلية.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 1% ليصل إلى 7327 نقطة مع هبوط أسهم 12 شركة من 14 شركة بتروكيماويات مدرجة فى بورصة الرياض بعد تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت الذي كان يتم تداوله منذ أسبوعين عند نحو 70 دولارًا للبرميل إلى 62.79 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر الماضى.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.6 % ليسجل 14828 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3 % لينزل إلى 4994 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.2 % ليصل إلى 3321 نقطة وانخفض سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2 % ومؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.3 % لينخفض إلى 4584 نقطة.
وخسر مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 6640 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 1334 نقطة.
وسجل مؤشر بورصة الدوحة أفضل أداء فى المنطقة بفارق كبير بصعوده 1.7 % ليصل إلى 9045 نقطة في تداولات نشطة وزاد سعر سهم شركة بروة العقارية 3.8 % .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا