النعيم توصي بشراء 4 أسهم عقارية

النعيم القابضة

أسماء السيد



أوصت بحوث "النعيم" بشراء 4 أسهم عقارية، جاءت كالتالي سهم "مجموعة طلعت مصطفى" بسعر مستهدف عند 11.4 جنيه، وسهم "بالم هيلز" مع سعر مستهدف عند 4.85 جنيه، إضافة إلى سهم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" بسعر مستهدف 22.7 جنيه، وأخيرًا سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بسعر مستهدف عند 13.5 جنيه.



وتوقعت "النعيم" أن تحقق الشركات إجمالاً نتائج جيدة بقوائمها المالية والخاصة بالربع الرابع من العام المنقضي.



وفي السياق ذاته، توقعت "بحوث النعيم" أن يشهد الطلب على العقارات زخمًا إضافيًا خلال العام الجاري بدعم من الانخفاض المتوقع في سعر الفائدة بحيث سيكون لذلك تأثيرات مباشرة من خلال انخفاض تكلفة رأس المال وتأثيرات غير مباشرة من خلال اتجاه عددًا من المستثمرين ﻹعادة توجيه جزء من الودائع مرتفعة العائد التى حان أجل استحقاقها للعقارات.