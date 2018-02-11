جنوب الوداي للأسمنت تتعاقد على طاحونة كلنكر

جنوب الوادى للأسمنت

أحمد علي



تعاقدت شركة جنوب الوادي للأسمنت على شراء فرن طحن كلنكر باستثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه، في إطار خطة الشركة التوسعية والهادفة لزيادة قدرتها الإنتاجية.



وقال أحمد الميقاتي، عضو مجلس إدارة الشركة، إن شركته تترقب الانتهاء من إجراءات وصول وتركيب فرن طحن الكلنكر في نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن طاقة الشركة الإنتاجية، فيما يتعلق بطحن الكلنكر ستزداد إلى 2.5 مليون طن بدلًا من 1.6 مليون طن سنويًا.



وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن شركته ستدبر تمويل تكاليف الفرن الجديد من خلال مواردها الذاتية، بالإضافة إلى إمكانية دراسة اللجوء للقطاع المصرفي حال اضطرت لهذا الأمر.



وكانت شركة جنوب الوادى للأسمنت قد حصلت فى عام 2014 على قرض مشترك بقيمة 1.273 مليار جنيه من بنوك قطر الوطنى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى ومصر والأهلى المتحد، بغرض تمويل التوسع فى طاقة الطحن والتخزين واستخدام بدائل للطاقة.



يُذكر أن جنوب الوادى للأسمنت قد أعلنت في نوفمبر 2016 الماضي، حصولها على رخصة خط أسمنت جديد بموقع المصنع ببنى سويف بقيمة 160 مليون وثلاثمائة ألف جنيه، بطاقة حوالى اثنان مليون طن سنوياً.



وسددت الشركة خلال ديسمبر 2017 الماضي نحو 40.075 مليون جنية لهيئة التنمية الصناعية، ما يمثل 25% من قيمة رخصة الأسمنت الجديدة البالغة 160 مليون جنيه.



وأظهرت نتائج أعمال شركة جنوب الوداي للأسمنت في التسعة شهور الأولى من 2017، تحقيقها صافي ربح قدره 91.064 مليون جنيه مقارنة بـ101.838 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.