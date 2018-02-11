دايس تقترض 3 ملايين دولار لتمويل شراء خطوط الإنتاج

دايس

أحمد علي



كشف فيكتور فخري، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة "دايس" للملابس الجاهزة، أن شركته اقترضت نحو 3 ملايين دولار من بنك QNB الأهلي بهدف تمويل عملية شراء خطوط إنتاجية جديدة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن شركته بدأت فعليًا في تنفيذ خطة توسعية لزيادة معدلات الربحية مستقبلا، عبر التوسع فى نشاط الطباعة بمصنع نادين برنت، وزيادة الإنتاجية من خلال إضافة توسعات جديدة، بمصنع الشركة فى كفر الدوار.



يذكر أن "دايس" قد تعاقدت مسبقًا على ماكينتى طباعة من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليونى دولار، تخصص لتوسعات مصنعها نادين برنت، وكانت "دايس" قد أنهت مطلع العام الماضي صفقة استحواذها على نادين برنت، بقيمة 24 مليون جنيه، موزعة على المصنع بقيمة 10 ملايين جنيه، والأرض بقيمة 14 مليون جنيه.



وأوضح رئيس القطاع المالى، وعضو مجلس إدارة شركة "دايس" للملابس الجاهزة، أن شركته وجهت قيمة عقد التأجير التمويلي والبالغة 2.5 مليون دولار لسداد التزامات مستحقة عليها لصالح المساهمين الرئيسيين.



وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.



ويتبع "دايس" نحو 9 شركات، الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتى ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتين لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وشركة تكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، وشركة المصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.