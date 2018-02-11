EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
الشلل التام يصيب المعادى بسبب إغلاق كوبرى طرة
الأحد 11 فبراير 2018 06:39 م
كوبرى طرة
أخر الأخبار
كوبرى طرة
ياسمين فواز
مأساة كبيرة يعيشها سكان ضاحية المعادى منذ عشرة أشهر، وهم يعذبون يوميًا بسبب إغلاق كوبرى طرة، الذى يعد محورًا مهمًا يربط بين طريق الأوتوستراد بالكورنيش ويخدم أحياء المعادي وطرة وحلوان، وتم افتتاحه منذ 3 سنوات، وتعرض لكسر في فاصل معدني على أساسه تم إغلاقه دون أي تحرك من الدولة ﻹعادة افتتاحه.
كانت مشكلة إغلاق كوبرى طره تفاقمت فى أبريل الماضى، بعد أن أثبتت الدراسات الهندسية وجود خطورة على جسم الكوبرى، وذلك فى الاتجاه القادم من كورنيش المعادى وحلوان، وصولًا إلى محور الأوتوستراد، بعد أن رصدت الخدمات المرورية كسر فاصل معدنى فى جسم الكوبرى، مسببا أزمة مرورية.
وكان الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق افتتح في 14 مايو 2014 مطلع كوبري شمال طره، والذي يساهم في تخفيف التكدس المروري على مزلقانات المعادي ويصل وسط المعادي بكورنيش المعادي وطريق الأوتوستراد، وبلغت تكلفته 16 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى275 مترًا وعرضه 7.5 متر وتصل حمولته 70 طنًا، وبلغ إجمالي الخرسانة المسلحة المستخدمة به 2200 متر مكعب وحديد التسليح 1000 طن وإجمالي وزن الهيكل المعدني الخاص بالبواكي المعدنية أعلى السكة الحديد والمترو 166.45 طن، إلا أنه بعد قرابة 3 سنوات من افتتاحه تعرض لكسر في فاصل معدني اضطر المرور وقتها لإغلاقه لمدة أسبوع لإصلاحه.
وكانت الإدارة الهندسية ومرور القاهرة منذ ظهور الكسر يفتحون الكوبرى أياماً قليلة ثم يغلقونه للإصلاح وتكرر الكسر مرة أخرى بعد اقل من شهر فقررت الإدارة العامة للمرور إغلاقه بالكامل، ووضع حواجز خرسانية، موضحة أن الكثافات المرورية اليومية بمحور الكورنيش بمنطقة المعادى بسبب غلق كوبري شمال طره كارثة حقيقية في غفلة من الحكومة، فهذه الكثافات أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بميدان الفاروق أمام القادم من كورنيش النيل من شارع وادي النيل والمتجه إلى كوبري الفاروق إلى شارع بورسعيد حتى شارع 216 وشارع اللاسلكي، ثم محور الأتوستراد.
وتفاقمت المشكلة وتم إغلاق الكوبرى نهائيا منتصف ابريل الماضى، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تغط محافظة القاهرة فى سبات عميق، متحججة بأن أعمال الإصلاح تتم ولكنها لا تعى أن عملية الإصلاح تسير بخطى سلحفاة مما يزيد من مأساة المواطنين يوماً بعد يوم.. "ولا حياة لمن تنادى".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا