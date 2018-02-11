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اقتصاد وأسواق
الجارحى من دبى: التضخم سيتراجع إلى 13% بنهاية العام الحالى
الأحد 11 فبراير 2018 05:51 م
عمرو الجارحى وزير المالية
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الوزير في مؤتمر اليورومني
مها أبوودن
شارك عمرو الجارحى، وزير المالية فى المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذى أقيم فى دبى، وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب، وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربى.
شارك في المنتدى الذى ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وعرض الجارحى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض نسبه العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة الى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وقد أوضح وزير المالية انخفاض عجز الميزان الاولى للناتج المحلى الى ٠.3% خلال النصف الاول من العام الحالى ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضىن وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.
وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من ١٧% فى يناير الماضى الى ١٣% بنهاية العام الجارى ٢٠١٨ ؛ مؤكدا على ان وزارة المالية ترى ان معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزى.
وقد قام وزير المالية بعرض اهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الاولى بالرعاية.
وقال وزير المالية إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل الى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.
وأشار وزير المالية بأننا نستهدف العودة مرة اخرى الى أسواق المال الدولية ولكن نريد استقرار اوضاع الاسواق الدولية وقال باننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.
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