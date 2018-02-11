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رياضة
الأشعة تثبت سلامة عنتر.. وجلال يمنحه راحة اليوم
الأحد 11 فبراير 2018 04:59 م
محمد عنتر
أخر الأخبار
محمد عنتر
على المصرى
أثبتت الأشعة التى أجراها محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سلامته من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الصدر، خلال مواجهة سموحة، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرين من الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، أحرزه عنتر، قبل خروجه مصابًا.
وخضع اللاعب لأشعة برفقة الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أثبتت سلامته وحاجته للراحة فقط، ليقرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم الأحد، وقام أيمن حافظ مدير الكرة بالزمالك، بعقد جلسة مع اللاعب للاطمئنان عليه.
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