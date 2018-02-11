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رياضة
إبراهيم حسن: حالة حسام مطمئنة
الأحد 11 فبراير 2018 04:47 م
حسام حسن وابراهيم حسن
أخر الأخبار
حسام حسن وابراهيم حسن
على المصرى
طمأن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، جماهير النادي بصفة خاصة وجماهير الكرة المصرية بصفة عامة، على الحالة الصحية لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالفريق البورسعيدى، مشيرًا إلى أنه أصيب بنزلة برد شديدة، صاحبها ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير في الساعات الأولى لفجر اليوم الأحد.
وأضاف مدير الكرة أن ما زاد من صعوبة الأمر، هو الإجهاد الشديد الذي أصابه خلال اليومين الماضيين، ما أدى لحدوث مضاعفات، استدعت توجهه إلى أحد المستشفيات الخاصة ببورسعيد، حيث فضل الأطباء حجزه مؤقتًا بالعناية المركزة، لحين انخفاض درجة حرارته وعلاجه من أزمة البرد، مضيفًا أن الحالة الصحية للعميد مطمئنة للغاية ولا يوجد ما يثير القلق.
وحرص اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على زيارة حسام حسن، لدقائق معدودة، حرص خلالها على الاطمئنان على الحالة الصحية للعميد، من خلال الطبيب المعالج ، كما دار حوار سريع بين الغضبان وإبراهيم حسن للاطمئنان على حالة العميد.
وكان حسن قد تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وأكد الجهاز الطبي المعالج أنه يعاني من اشتباه قصور في الشريان التاجي، ولكن حالته أصبحت مستقرة، وأثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بنزلة معوية حادة، يخضع على إثرها لبعض الفحوصات داخل المستشفى.
وفى بداية الأمر، شك الأطباء من تعرضه لذبحة صدرية أو تجلط للدم، بسبب وجود قصور في الأشعة الخاصة برسم القلب، ولكنه خضع لأشعة موجات فوق الصوتية، أثبتت سلامته، بسبب عدم الحصول على راحة كافية، إلى جانب ضغوط المباريات، وتحامله على نفسه، على أن يغادر المستشفى عقب استقرار حالته، والتي لم يتحدد لها موعد.
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